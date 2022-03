Kuidas ja miks peab taimi pikeerima

Pikeerimine on tärganud taime ümberistutamine koos juureotsa näpistamisega.

Pikeerimisega tagatakse taimedele parem valgustatus kuna tärganud taimed paiknevad sageli tihedalt üksteise kõrval ja kipuvad välja venima. Samuti parandab pikeerimine taime juure kasvu, sest juureotsa äranäpistamine parandab juure harunemist.

Olgugi et väiketaimede pikeerimine on aeganõudev tegevus, on see tervete ja tugevate taimede saamiseks vajalik. Keerukaks muudab selle aga asjaolu, et noored taimed on väga õrnad – neid tuleb käsitseda suurima hoolega ning vältida vigastusi.