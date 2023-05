Hooldusõlitus on terrassile nagu uus kleit

Spetsialist soovitab igal kevadel puhkenurgahooaega alustada põranda puhastamisest. Esmalt tuleks suure koguse puhta veega terrass üle pesta. See on lihtne, vesi nõrgub kõik kenasti pragude vahelt minema. Kindlasti ei soovita hakata puidust terrassi survepesuriga pesema. Pahatihti lastakse veejuga nii lähedalt ja täissurvega peale, et kahjustatakse puidu pehmemaid kihte ehk põrandapinda omakorda. Kahjuks on see väga levinud.