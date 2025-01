Pärnumaal hüljatud maamajja kodu rajama asudes tabas uusi omanikke mitu ootamatust

Tõnu ja Ebe-Liis Rattasepp leidsid oma maakodu Saulepa külast. Selle ees on allee ning terrassilt ja akendest avaneb vaade Pärnu lahele. Nüüdki on pererahval raske mõista, kuidas küll nõnda läks, et nii kaunis kohas maja tühjaks jäi.