Rannaaia võlu ja valu. Tugevad rannatuuled puhuvad korralikult kinnitamata puud koos juurtega minema

Taasavaldame 2016. aastal ilmunud loo imeilusast aiast. Omal ajal ostetud ridaelamuboks on tundmatuseni muutunud – elamispinda on juurde ehitatud lausa mitmekordselt. Majal on ka mitu mugavat terrassi ja avatud katusepealne, kust saab nautida üht Eesti tuntumat vaatamisväärsust – niinimetatud kilukarbivaadet.