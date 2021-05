KEVAD TULEB HOOGA | Kuidas kasvatada tugevad kurgitaimed?

Tähele tuleks panna, et otsekülviks avamaale on sobivaim aeg alles mai lõpus – juuni algul, kui mulla pindmine kiht on soojenenud üle kümne plusskraadi. Liiga külma mulda külvatud seeme ei idane ja läheb tihti mädanema. Seemned tuleb külvata 2–3 cm sügavusele niiskesse mulda ja kohe pärast seda on soovitatav külv katta kattelooriga. Tulemust ei ole vaja kaua oodata – sobivate kasvutingimuste juures tärkab kurk avamaal juba nädalaga.