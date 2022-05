Kuidas saada tugevad kurgitaimed nii ette kasvatades kui otse peenrasse külvates

Üks selline köögivili on kindlasti kurk. Liiga pikk ettekasvatusaeg venitab istikud välja ja muudab nõrgaks. Liiga varane kasvukohale istutamine aga lõpeb sageli taimede hukkumisega – kurk ei talu suuri temperatuurikõikumisi ja kindlasti mitte öökülma! Isegi paari plusskraadiga jahe öö on avamaal kasvavale kurgile saatuslik. Seda tuleks arvesse võtta ka taimede kütteta kasvuhoonesse istutamisel.

Avamaal on kurgi kasvatamiseks kaks moodust: seemnetest otse avamaale külvates või ettekasvatatud taimede istutamine.

Kurgitaimi võib ette kasvatada kõikjal, kus on piisavalt soe – aknalaual, küttega kasvuhoones.