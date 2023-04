Kanadele traktori ehitamisega saab hakkama iga mees

Alustasin sellest, et uurisin internetist, mis asi see kanatraktor täpsemalt on. Lühidalt on tegu kerge teisaldatava kanalaga, millest suurema osa moodustab võrguga kaetud siblimisala ning väiksem pool on kanakuut, kus linnud muneda ja ööseks varjule minna saavad.