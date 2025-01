Kiili lummava aia omanikud on selle nutikalt kujundanud, nii et hoolduseks kulub vähe aega

Hostade võimas etteaste algab juba tänavapoolsest küljest, kus kontpuuheki ees kulgeb nende võimas rivi. Vaid selles kohas on perenaine kasutanud peenravaipa, mille peal on multšina killustik. Nii on pääsetud palju tööd nõudvast majaesisest muruniitmisest ja tänavapoolne osa on peaaegu hooldusvaba. Kontpuuheki valis perenaine teadlikult, sest sügisel ja talvel pakuvad tema punased oksad, eriti kui neid katab valge ja kohev lumi, imelist vaadet. Kinnistu nurgal soleerib raberemmelgas ‘Bullata’, selle alust pinda katab hostade ring. Kerakujulise võraga puu istutati peremehe soovil ja aastatega on see kõvasti pikkust visanud.