Mida aktiivsem liikumine, seda rohkem tolmu tekib. Pesuvahetus, lemmikloomade tegutsemine – kõik see on tolmu tekke allikas. See seob sageli enda külge ka muid siseõhus olevaid osakesi, näiteks hallituseoseid, lenduvaid orgaanilisi ühendeid jms. Nii hingame koos tolmuga sisse ühendeid, mille mõju tervisele võib olla koormav. Uuringud näitavad, et tolmustes ruumides haigestuvad inimesed sagedamini, on hingamis- ja nahaärritusi ning ollakse närvilisemad.