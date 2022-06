Kas ära õitsenud sibullillede pealsed peaks maha lõikama ja sibulad välja kaevama?

Kas on tõsi, et tulpidel peavad lehed enne kuivama ja alles siis võib need ära lõigata, muidu on see uue aasta õitsemisele ja sibulatele kahjulik? Kas tulbisibulad tuleb kindlasti üles võtta, et säilitada nende kaunist õitsemist ja sordiomadusi? Millal on õige aeg seda teha? Kas tulpide näitel võib talitada ka teiste sibullilledega?