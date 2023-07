HÜVA NÕU | Kuidas koduaias imeilusaid lauke paljundada

Laugud on levinud peamiselt põhjapoolkeral, kus nad on kohastunud kasvama peaaegu kõikvõimalikes kasvupaikades, kõrbest kuni arktilise vööndi tundrani. Aedades ilutaimedena kasvatatavad laugud on väga erinevad ja varieeruvad. Ainuüksi õisikuvarva kõrgus võib ulatuda 10 cm-st ligi kahe meetrini. Seega on olemas nii imepisikesi kui ka hiigelsuuri taimi. Õisikud ise võivad neil taimedel olla hõredast sarikast kuni 10–20 cm läbimõõduga tiheda kerani. Õigesti paigutatult on nad dekoratiivsed alati, olenemata kujust ja suurusest.