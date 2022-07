Minu aedhortensiate lehtedele ilmusid juuni algul pruunikad laigud. Algul olid need täpikesed vaid paari millimeetri suurused ja ümara kujuga. Kestvate vihmade ajal aga tekkis laike järjest juurde ja need suurenesid märgatavalt. Nende laikudega kaetud lehed kuivavad pikapeale ja lõpuks varisevad. Millise haigusega on tegu ja mida ma nüüd oma taimedega ette peaksin võtma?