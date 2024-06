Igas aias võiks olla vähemalt kaks maguskirsipuud ehk murelit. Nipid, kuidas neid edukalt kasvatada

Puukoolides on saadaval korralik valik Eesti tingimustes üsnagi vastupidavaid maguskirsi sorte. On nii kollaste, punaste kui ka peaaegu mustjate viljadega mureleid. Kodusesse aeda istikute valikul on kõige olulisem, et sordid sobiksid üksteisele tolmeldajaks.