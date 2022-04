Kuidas kasvatada helmikpööriseid, mis toovad aeda värvi

Helmikpööriste sorte on üle 100, seega valikut on piisavalt. Kui mõelda tagasi helmikpööriste sordiaretuse mõnekümne aasta tagusele ajaloole, siis esialgu oli tuntud vaid tumedalehine sort ‘Palace Purple’. Tumedalehiseid taimi on aiakujundusse keeruline paigutada ja nii tuli lisaks aretada ka teist tooni taimi.

Praeguseks on helmikpööriste värvipalett muutunud kardinaalselt – tulnud on palju hõbedaste, oranžide ning isegi kollakate lehtedega sorte. Kahjuks on viimati mainitud helmikpöörised teistest õrnemad ja võivad talvel kannatada või hävida.