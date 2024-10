VALMISTUME TALVEKS | Nõuandeid külmade põrandate soojustamiseks

Kodumaja ASi arendusdirektor Elar Vilt on seisukohal, et erinevalt hoone teistest piiretest pööratakse põrandatele, nende soojapidavusele ning niiskus- ja tuulutusrežiimile liialt vähe tähelepanu. Sageli on viletsas seisukorras just vanemate majade põrandad – need on külmad ja ebatihedad.