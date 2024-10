Terrassisoojendi teeb õhtuse õues olemise mõnusamaks, need töötavad nii elektri kui gaasiga

Erineva tööpõhimõttega infrapunakiirgurite soojus tekitab tõepoolest tunde, nagu soojendaks end päikesevalguses. Tõsi, pruuniks sellise soojendi all ei saa, ja valgust see ka harilikult ei anna, kuid soojuskiirguse tajumine on sarnane. Nimelt ei soojenda infrapunakiirgurid mitte õhku, vaid ruumis asuvaid esemeid ja inimesi. Nii on temperatuuritõus tajutav juba mõni hetk pärast kiirguri sisselülitamist.