Mida teha, et järgmisel suvel ei leviks kasvuhoones tomati- ja kurgihaigused?

Selleks et tuleval suvel teie kasvuhoones poleks sedavõrd palju haigusetekitajaid, tuleb hoolega mõelda, milliseid taimetõbesid te läinud suvel oma triiphoones kohtasite. Parim kaitse on ju teadagi rünnak, ning kõige paremini saab rünnata seda vaenlast, keda tunnete. Lisaks on taimehaigusi tundes võimalik muuta kasvuhoones valitsevad tingimused selliseks, et haigusetekitajatel poleks võimalik massiliselt levima hakata ning suurt kahju põhjustada.