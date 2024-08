Naine unistas väliköögist ja mees ehitas selle

Mäeotsa talu on üle paari­kümne aasta olnud Silvi ja Tiit Lõugase suvekoduks, kuhu igal vabal hetkel oma Rakvere kodust tormati. Väliköök sai valmis seitse aastat tagasi. Perenaine Silvi ütleb, et on suuresti selle ehitise valmimises “süüdi”.