Mees hoiab armastatud abikaasa mälestuseks korras lillerikast iluaeda

Kahjuks on elutee läinud nii, et Agu kallis abikaasa Malle Sammelselg on raske haiguse tõttu nüüdseks meie hulgast lahkunud ja just tema töö ning armastatud hobi mälestuseks otsustas Samblapesa talu peremees meie konkursil osaleda.

“Kõrvaltvaatajale jääb tihti arusaamatuks, milleks mulle kogu seda vaeva tarvis. Tihti küsitakse, kas poleks lihtsam peenraid muruga asendada ja traktoriga niita. Üksik meesterahvas ju sellises lilleaias…Võimalik, et on lihtsam, aga mina ei saa nii teha. Ma soovin seda aeda hoida just sellisena, nagu see on ja nii kaua, kuni jaksan – selles aias elab edasi minu abikaasa Malle mälestus,” võtab Samblapesa peremees oma eesmärgi kokku.