Põlvamaal asuva Kõrtsi talu uhkus on kahekordne rookatusega saun. Vanast suitsusaunast sai laste mängumaja

Oma lapsepõlvemaadel rassiv Janar Tilga sõnul tuleb neil teelt alla keeranud möödujatele sageli seletada, et see on kodu, mitte avalik ajaveetmise paik. Süüdi sellises tähelepanus on Janari ehitatud suur rookatusega saunamaja ning talu perenaise, Janari ema Taima Tilga rajatud värvirõõmsad lillepeenrad.