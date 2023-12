Toortatar on kodumaine supertoit. Vaata, kuidas seda valmistada!

Kui eestimaine toortatar on hele, miks siis poes müüdav on hoopis tumepruun? Seda sellepärast, et tööstuses aurutatakse tera kestadest vabanemiseks umbes 80 kraadi juures, kuni terad paisuvad ja koorest eralduvad. Sellised tatraterad kaotavad kuumuse tõttu oma toiteväärtuse. Toortatar on aga “elus”, sest seda puhastatakse kestadest mehaanilistes veskites. Sellisest tatratangust toit valmib kiiremini ning tatraterades on alles kõik bioaktiivsed ained, elujõud ja idanemisvõime.