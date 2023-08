Aroonia on eri ainete sisalduse poolest meie aedade kuningas

Bioflavonoidide sisalduse poolest on arooniad meie aedade kõige rikkamad viljad. Bioflavonoidid on looduslikud antioksüdandid, mis neutraliseerivad liigsete vabade radikaalide kahjulikku mõju organismis. Rikkalikult on arooniates veel A-, C-, B1-, B2-, D-, P- ja PP-vitamiini. Seemnetes leidub E- ja K-vitamiini. Mineraalainetest on kaltsiumi, molübdeeni, mangaani, vaske, rauda, boori ja palju joodi. Loe, mida arooniad veel sisaldavad ja kuidas neid ära kasutada!