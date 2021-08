RETSEPT | Kuidas teha arooniatest "kirsisiirupit"?

Laotage arooniad nõusse, katke kirsilehtedega, lisage sidrunhape, kallake kõik üle keeva veega. Jätke ööpäevaks seisma. Järgmisel päeval kurnake vedelik eraldi ja pange keema. Kui mahl on keema tõusnud, eemaldage vaht. Laske keeda umbes 10 minutit, lisage suhkur.

Suhkrukogust on mõistlik ise maitse järgi valida, kuid kindlasti peab hoidis saama piisavalt magus, et see säiliks. Laske uuesti keema tõusta. Keetke siirupit koos suhkruga umbes 5 minutit ja seejärel kallake kuumalt eelnevalt pestud ja ettevalmistatud purkidesse ning sulgege kohe.