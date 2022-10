Taluaedades kasvanud mugulpäevalill on tänapäeval tuntud väärtusliku maapirnina

Maapirnikasvatust on läbi aegade tabanud tõusud ja mõõnad – tegu on väga kaua tuntud kultuuriga, mida laialdaselt viljeleti Euroopas, kuniks õpiti lähemalt tundma ja kasvatama kartulit. Maapirnid on kõrge inuliinisisaldusega, mistõttu on nad hinnatud kartuliasendajad diabeetikute menüüs. Lisaks sisaldab see köögivili märkimisväärselt palju kaaliumi ja rauda ning hulgaliselt teisigi inim­organismile vajalikke mineraalaineid ja mikro­elemente.