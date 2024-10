Vähenõudlikud kukeharjad õitsevad talvekülmadeni, pakkudes laias värvivalikus õieilu

Meie aedade kukehari number üks on liikidevaheline hübriid ‘Herbstfreude’ (sün ‘Autumn Joy’), mis õitseb talvekülmadeni. Taime kõrgus on 50–60 cm. Taimel on paksud hallikasrohelised lehed ja laiad tumeroosad 20–30 cm läbimõõduga õisikud, mis vananedes muutuvad roosakaspronksjaks. Seda leidub pea igas aias.