Tee ise advendipärg, mis sobib hästi majaust ja ka lauda kaunistama

Kui sügis on leebe, leiab veel praegugi metsast taimematerjali, mida pärja sisse torgata. Üks tänuväärne materjal on muidugi igihaljad oksad, olgu nendeks siis pohlad, mustikavarred või aias kasvav igihali. Metsajalutuskäigul käies jäid minu teele pohlad, kibuvitsapõõsad, raudrohi ja kanarbik. Kindlasti tasub kõiki neid lõigata kääride või noaga, et taime juurtele mitte viga teha. Kibuvitsaoksi murdes võiks kätte panna kindad, sest muidu lõhute kibuvitsa nõelteravate ogade tõttu käed lihtsalt ära.