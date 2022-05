TEEME ISE vanast voodist mõnusa lamamistooli

Esijalad varustage ratastega, see võimaldab lamamistooli mugavalt ühest kohast teise liigutada. Nüüd eemaldage põigiti asetsevad lauad. Kruvige lahti kandeliistud ja saagige liistu otstest 70 cm pikkused jupid seljatoe tarvis. Kui viimistlete kogu lamamistooli ühte tooni, saab põiki lauad kinnitada võrdsete vahedega otse kõrgemale tõstetud kandeliistudele. Kui aga on plaan küljelauad ja jalad teises toonis värvida, tuleb lamamistooli põhi teha ära käiva eraldi raamina. See võimaldab hilisemat viimistluse värskendamist.

Seljatugi on kinnitatud kahe poldiga. Seljatoe kaldenurka saab reguleerida metallist või puidust tugiraami abil.

Siseküljele kruvige “hambulised” toetusliistud. Puidust tugiraami puhul saab kasutada ka ümarpulka. Puurige laua keskjoonele ümarpulga läbimõõduga avad ja seejärel saagige kaheks. Tekivad poolavad, millele ümarpulga otsad toetuma hakkavad.

Lamamistooli alla on kinnitatud kaks L-kujulist kandeliistu väljatõmmatava lauakese tarvis. Laua võib teha ka voodiga sama laia, siis on see väljatõmmatav ükskõik kummalt poolt. Samuti võib selle teha kaheosalisena. Siis on lauake väljatõmmatav üheaegselt mõlemalt poolt.

Pinotex Ultra annab puidule poolläikiva läbipaistva niiskuskindla pinna. Lamamistooli võib ka peitsida ja lakkida paadilakiga või otsustada värvimise kasuks.