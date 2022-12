Jõulupuude istandus sai alguse õllelauas suurustamisest, et importimise asemel võiks kuused ise kasvatada

Peeter Rivis ütleb enda kohta, et on eluaeg olnud rohkem linnamees. Sellest, kuidas temast põlluharija sai, on mehel lugu rääkida. „Nagu paljud head asjad algavad, sai ka kuusekasvatus alguse ühes õllelauas suurustlemisest. Olin koos sõber Ennuga Belgias kaasas. Ta töötas tookord Tallinna lähistel aianduskeskuses, et tuua Eestisse jõulukuuski müügiks. Kusagil Luxembourgis, kui õllelauas jõime õlut rohkem kui normaalne oleks, ärplesin kõigi ees: „Mida asja! Miks nii kaugelt tavalisi kuuski tuua? Andke tellimus sisse, kasvatan ise need kuused!“.“