KOMME POLE VAJAGI | Meisterdage koos lastega advendiajaks lõbus jõulukalender

Anete ja Melissa-Berit kirjutasid jõulukalendri sedelitele oma pere tarbeks palju vallatuid ülesandeid. Küll see jõuluootus saab nüüd lõbus olema!

Tegelikult võiks detsembrit lausa kommikuuks kutsuda, sest päkapikud tassivad kõikidele lastele magusat preemiat. Komme tuleb sussidesse lausa uksest ja aknast, vahel ostavad emad-isad poest veel jõulukalendri, et õige kuupäev ja preemiakomm üles otsida. Et ema-isa rõõmust ilma ei jääks, meisterdame teistmoodi kalendri – kogu pere jõulukalendri! See ei sisalda maiustusi, vaid hoopis vahvaid ülesandeid.