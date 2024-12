Need toataimed eemaldavad kodu või kontori õhust kahjulikke aineid

On tõestatud, et toalillede rohkusest sõltub otseselt meie eluruumide õhu kvaliteet. Juba ligi nelikümmend aastat tagasi uuris Ameerika Ühendriikide kosmoseorganisatsioon NASA, kuidas teatud toataimed tekitavad ka hermeetilises ruumis hingamiseks vajalikku õhku. Selgus, et paljud tavalised toataimed eemaldavad toaõhust kahjulikke keemilisi aineid, mida kodudes ja töökohtadel on uskumatult palju.