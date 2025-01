Valmista lõõgastavad vannipallid, lisades sinna ka ravimtaimi

Kui teil on suvel kogutud ravimtaimi, siis on õige aeg, need ilu- ja lõõgastusprotseduuride juures kasutusele võtta. Vannipallide tegemiseks sobivad eriti hästi taimede õrnad õielehed. Lisaks sellele, et neil on raviomadused lisavad õied oma värvidega veeprotseduurile meeleolu. Põdrakanepi, lavendli, kurgirohu, saialille, kassinaeri ja teiste kaunitaride õielehed tooks nagu suve hetkeks tagasi.