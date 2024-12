Kas jõuludeks ajatatud lumeroos jääb toas ellu ja selle saab kevadel aeda istutada?

Oluline on jälgida, et taim kängu ei jääks, mõningate lumeroosi liikide juured on üsna kiire kasvuga. Kuigi lumeroosid on pirtsakad juurdujad, tuleb lill vajadusel suuremasse anumasse ümber istutada. Eelistada tuleks savipotti, see materjal reguleerib paremini potis olevat niiskusrežiimi. Samuti peaks istutusnõus olema tagatud hea drenaaž. Poti suurus peaks olema juurepallist kaks korda suurem.