Valmista tavalisest saiast nädalavahetusel hõrk hommikusöök

Sai ja leib on toiduained, mis on enamiku inimeste kodus esindatud ning üldiselt kelleski mingeid ülevoolavaid tundeid ei tekita. Aga äkki peaks, sest võimalusi, mida saiast teha, on väga palju. Ja need sobivad ideaalselt just mõneks nädalavahetuseks.

Munapiimasse kastetud ja siis praetud saiaviilud on ilmselt kõigile teada-tuntud kui mitte lemmikud, siis vähemasti ollakse neid elu jooksul vähemalt mõned korrad söödud. Kui üldiselt öeldakse, et lihtsalt vahukoore lisamisega saab vaestest rüütlitest rikkad, siis see versioon on nii “ära tuunitud”, et vaesusest pole küll märkigi alles jäänud.

Prantsusmaalt pärit juustu-singivõileib, mille valmistamise kõige keerulisem osa on juustukastme valmistamine. Kui üks variant on kahe saia vahele täidist panna, siis lisaks on ka võimalus sai täidise ümber rulli keerata.