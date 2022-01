Liina Pulgese magamistuba ulatus vahepeal läbi kolme korruse

Ostsin korteri Tartu Karlova linnaossa aadressile Õnne 33, ja seda ainuüksi nime pärast. Olin siis maailma kõige armunum printsess ning mul oli ilmaruumi kõige ilusam prints. Ilmselt pole vaja lisadagi – olin kõige õnnelikum maailmas ja seda Õnne tänavas. Siiski oli see kõik kaugelt liiga ilus, et olla tõsi. Korter sai ostetud vahetult enne majanduslangust ehk masu algust. Hinnas kordagi kõhklemata hakkasime seda suure tuhinaga renoveerima. Lihtne see ei olnud. Kokkuvõttes osutus see lausa nii raskeks, et minu väljavalitud prints otsustas kolida pealinna ja hakata maailma vallutama. Samas mina olin kindel, et nüüd ja kohe pean emaks saama. Enne oli vaja kodu valmis teha. Nii ärkasingi ühel kargel talvehommikul üles teadmisega, et mul tuleb kolida poolelioleva remondiga korterisse, kus ei ole sooja vett ega isegi magamisvoodit.