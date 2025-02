Kõigepealt aga vaadake oma aeda paaril hommikul kodu eri akendest ning mõelge, kas aknast paistab see, mida seal näha soovite. Võimalik, et suvine vaade rõõmustas silma, aga talvel pole pilku kusagile kinnitada. Tasuks mõelda, ehk on just sellesse paika vaja istutada kevadel mõni puu, põõsas või püsik, mille lume alt välja jäävad osad valgel taustal silma rõõmustaksid või linde ligi meelitaksid.