Inimesed on ikka toalilli armastanud ja püüdnud leida nende eksponeerimiseks uusi viise. Nüüd on rohenäpud jõudnud uuele tasemele ning soovivad lilled pottidest hoopis vabastada: lilled ripuvad alla laest, nagu võrguniidi otsas kõlkuvad ämblikud. Mõnele võib selline eksponeerimisviis tunduda suisa võõras ja väärastunud. See mood sai alguse Jaapanist, muutus populaarseks Hollandis ja kogus jõudu USAs. Praeguseks on trend populaarne juba Ühendkuningriigis ning mujalgi. Muidugi ei ole taimede rippuma sättimises midagi uut. Juba üks seitsmest maailmaimest oli Kuninga Nebukadnestar II kingitus tema kuningannale – Babüloonia rippuvad aiad. Viktoriaanlikul ajastul tekkinud kõrge nefroleebiga rippkonteinerite ehk -amplite maania on taas näide ripptaimedest ajaloost. Kokedama puhul nõusid aga ei kasutata, viimane moeröögatus selles vallas on taimejuurte jätmine täielikult vabaks.