Talvised võlud: imeline võimalus õppida tundma puude tüvemustreid ja võrastruktuure

Tüüpilise loodusliku võra­struktuuriga on kindlasti tamm ja arukask, need tunneb ka võhik ära. Tamm on kunstipärane ja jõuline, kask seevastu laiuv ja õrn. Püramiidja kasvukujuga tammed on raagus olekus erakordselt skulpturaalsed. Kaskedest on ääretult põnev põõsasjas vorm, mis on aretatud tuulepesast, suvel on raske seda põõsatukka kaseks pidadagi. Talvel tulevad aga valged mustade tähnidega ja vaid käevarre jämedused tüved hästi esile.

Nii võrsete kui võra ilu poolest on imetlusväärne hõberemmelgas, lisaks on sel kaunis krobeline tüvekorp. Põõsasjatest pajudest on talvel eriti kaunis punapaju. Vaadake valmis sobiv koht juba talvel, kevadel pange pistoksad maha ning järgmisel talvel on aias jälle üks pilgupüüdja rohkem. Kaunite võrsete poolest on rikkaliku värvivalikuga kontpuud. Kibuvitsad võivad lisaks kaunitele marjadele talvel ka võrsetega värvi anda. Kuigi harilikku toomingat peetakse meil väheväärtuslikuks, leidub vaieldamatult kauneima tüvega pilgupüüdja just toomingate hulgas.