Tunnistame või mitte, aga kui vana müts on väsinud ning tarvis uut kududa, kulub ikka nii mõnigi tunnike mustri valimisele. Ja teine sama palju aega läheb lõngapoes, et leida see kõige mõnusam lõng. Peakate peab välja nägema kena ja igati sobilik, miks muidu materjalide valimise protsess nõnda pingeline on.