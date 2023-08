Nuikapsas on väga kasulik ja seda võib kasutada liha asendajana

Nuikapsad on maitsvad ja kasulikud.

Nuikapsas on rikas kiudainete, kaltsiumi, C-vitamiini ja raua poolest. Kõrge proteiinisisalduse tõttu võib kasutada ka liha asendajana. Seega on nuikapsas ideaalne taimetoitlastele. Siin on mitu head retsepti!