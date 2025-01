Eesti aiapidajal on võimalik üht-teist õppida ka lossiaiast

Vuippensis on kolm suurepärast näidet. Nagu Šveitsis tavaline, ei saa ka siin tasase maaga priisata ning aia ainus “lame“ osa on reserveeritud lossiesisele parterile. See ongi parim paik. Parter on ikkagi esindusväljak ning nii saab maja kõrgematelt korrustelt imetleda muru- ja kruusamustreid nende täies ilus.

Parterit oleks ka ohtlik nõlvale paigutada, sest vihmavesi hakkaks siis kruusa minema uhtuma.

Murulabürint seevastu on paigutatud parteri ja rooosiaia all olevale nõlvale, taas parimasse võimalikku paika. Selline asukoht võimaldab samuti labürindimustrit ülalt imetleda, kuid kuna labürindis on muru ja mullaalade vahekord enam-vähem võrdne, pole siin karta nii suurt erosiooniohtu.

Kolmas geniaalne ruumikasutusvõte Vuippensis on varjulise, järsu ja allikaist tulvil jõekalda muutmine jaapanipäraseks aiaks. Loomulikult oleks tulnud kõne alla ka n-ö tavaaia rajamine, terrasside ehitamine, ojade kindlatesse voolusängidesse juhtimine ning lopsakad varjupüsikute peenrad ... kuid kõik see eeldaks ülemäära suuri ja kulukaid mullatöid.

Teine õppetund: ärge kartke vanades raamides midagi uut katsetada.

Vuippensi sellekohaseks näiteks on köögiviljaaed. Pukspuuhekkidega ääristatud põhiplaan on säilinud peaaegu muutumatuna alates XIX sajandist, ometi on aed igal aastal isesugune. Verena teeb alati täiesti uued köögiviljapeenrad.

Lisaks võimalusele nõnda iga kord midagi uut katsetada ja muidu kindlaks kujunenud põhiplaaniga aias kujundusega mängida, saavutatakse nii ka viljavaheldus, mis on oluline aiakahjurite tõrjes.

Kolmas õppetund: pöörake tähelepanu detailidele ja lustige nendega.

Keegi ei saa teilt eeldada, et kujundate oma maja ette mitmesajaruutmeetrise parteri – see on kallis, töömahukas ja meie majade juures sageli ka kohatu. Samas ei saa keegi teile pahaks panna pisukest katsetamist, kui tahate muruplatsi nurka kujundada värviliste lehtedega kõrrelistest mõne geomeetrilise mustri. Liiati kui selgub, et see ei toimi, saab ju alati muru tagasi panna.