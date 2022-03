Külva seemned rulli - sellel on mitu plussi

Ehk olete ka varem kuulnud, et potti või kassetti külvamise asemel võib ruumi säästa ja kasvatada taimi rullis. See on suurepärane võimalus siis, kui aknalauale pole enam uute pottide jaoks eriti palju ruumi jäänud. Eriti hästi sobib see moodus suure hulga sibula- või porrulaugutaimede kasvatamiseks, aga rullis võib kasvatada tegelikult kõiki ettekasvatamist nõudvaid taimi.

Siin on täpsed õpetused koos fotodega igast etapist.