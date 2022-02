Kingitus sõbrapäevaks - koogid pulga otsas

Ameerikas populaarsust kogunud koogikesed on nüüdseks tuntud ka meil, kuigi esmane vaimustusepuhang on praeguseks asendunud tagasihoidlikuma sümpaatiaga. Just nüüd on õige aeg jälle üks pulgakoogitegu ette võtta! Kuigi pulgakookide tegemine võib esmapilgul tunduda raske ja aeganõudev, on see tegelikult üks vahva ettevõtmine. Siin on üksikasjalik õpetus koos fotodega.

Lisaks magusale suutäiele võib nüüd teha ka teistmoodi võileivatordi - vahva tulemuse saab, lõigates vormileiva lapiti viiludeks. Nii säilib toredasti leiva õige väljanägemine, samas sisu poolest on tegu ikkagi vana hea võileivatordiga. Hästi sobib selline tort Eesti Vabariigi läheneva aastapäeva lauale, eriti hästi just enda tehtud rukkileivaga.