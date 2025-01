Tallinnast Raplamaale kolinud pere sai 10 aastat tühjana seisnud maja korda tegemise eest presidendi tunnustuse

Taasavaldame inspireeriva loo, mis ilmus esmakordselt 2017. aastal. Kargest õhust Paemurru tallu sisenedes võtab meid vastu särasilmne rõõmus pere – Sandra Maltis ja Cristian Selg poeg Rudolfiga. Heledates toonides sisekujundus mõjub jaanuari halli ilmaga kutsuvalt helgena ja erakordselt terviklikuna. Lähemal uurimisel selgub, et sisekujundaja abi pole selles kodus kasutatud. Sandra ütleb, et neil on tööjaotus – tema kujundab ja Cristian viib plaanid ellu.