7 soovitust, mille järgimine aitab kööginugade eluiga pikendada

Nuge on saadaval eri hinnaklassis ja kindlasti ei pea need kõik tervet varandust maksma. Olgu tegu tipp- või kodukokaga – isegi üks kvaliteetne nuga köögis võib palju maksta ning vale hoolduse puhul lühikest eluiga nautida. Fiskarsi köögieksperdid jagavad soovitusi, kuidas oma kööginugade eest hoolt kanda nii, et nende terad omanikke pikki aastaid teeniksid.