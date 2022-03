ARHIIVIST | Noored tuunisid tavalise üüriköögi isikupäraseks

Olen pea terve oma elu elanud Saaremaal – kodus Kuressaares ja vanavanemate juures maal. Nagu ikka, tulevad elus muutused ning nüüd elan koos oma elukaaslase Berdiga Pärnus. Ta on minu kõige parem sõber ja suur inspiratsiooniallikas.

Mulle on alati meeldinud vanad ja kasutatud asjad. Neil esemetel kohe on mingi eriline hõng ja iseloom. Mis seal ikka salata, kogu see otsimise protsess on minu jaoks kõige köitvam tegevus. Seda võiks nimetada isegi hobiks. Igatahes, kui mul on vaba päev, siis ilmselt kolan mööda vanakraamipoode.

Oleme mõlemad Berdiga lahtiste kätega inimesed. Ise nähes ja kogedes, mida on lihtsate vahendite ja vähese ajaga võimalik kodukujunduses korda saata, tekkis mul soov seda ka teistega jagada. Lootuses, et ehk on veel meiesuguseid, keda köidab sedasorti isetegemine.