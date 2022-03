FOTOD: Kaunid köögid, kus on kasutatud aegumatuid ideid

Jaago talu pere tegi ise endale puidust tahvlikese väljatõmmatavate pulkadega, et oleks näha, mille varud vajavad täiendamist. Ute Wohlrabi köögis on kalasabamustris laotud kivipõrand, mis kaltsuvaiba alt piilub. Pensionile jäänud rehad on tänuväärsed Sarapuumäe talu perenaine Pille Amur tegi oma köögi seinad põnevaks kardinatrükiga. Kuuse maja perenaine Kaja M-Kuris kujundas vanast kapikesest kaasaja nõuetele vastava integreeritud elektripliidi. Vanast aknaraamist saab asjaliku köögikapi ukse. Pliidi ette ehitatud lesole on hea asju toetada või siis jalgu puhata.