Rõõmusta isa teistmoodi võileivatordi, tummise õuna-martsipanipiruka või suus sulava tiramisuga

Tiramisu (hääldatakse ’tiramisù’) on Itaalia köögi klassika. Itaaliakeelne fraas tirami su peaks sõna-sõnalt tähendama "tõmba mind üles" ning peaks viitama suhkru ja espresso toimele meie organismis. Nimi tulenevat veel sellest, et tiramisu on nii maitsev, et paneb minestama - sellel võib küll tõepõhi all olla, sest maitsev on ta tõesti!