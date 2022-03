Pelmeene peetakse Vene, Ukraina, Poola ja mitme teise rahva rahvustoiduks. Eestis pole küll pelmeenide ise valmistamise traditsiooni, kuid sellegipoolest on need väga armastatud – küll mitte puljongis serveerituna, vaid tavaliselt hoopis praetult koos hapukoorega. Külmutatud pelmeenid valmivad kiiresti ja mugavalt ning on ka üsna odavad. Ise tehtud pelmeenid maitsevad aga hoopis paremini!

Šokolaaditort maapähklivõiga on mascarpone’st tehtud küpsetamata toorjuustuga, mis on ääretult kreemine, siidine ja šokolaadine. Maapähklivõi annab just selle mõnusa soolaka, ja miks mitte öelda, et ameerikaliku nüansi mida vaja.