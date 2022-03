Tekstiilid ja kamin loovad selles köögis erilise meeleolu

Vana puitmaja teisele korrusele ehitatud ja sisustatud, Margus Kalamehe ja Marika Diževski kergete retromõjutustega köök on esimene ruum, kuhu külalised sisenedes satuvad. Siit algab nende kodu. Ühtlasi on nende köök just selline, kus istet võtnud inimesed n-ö juured alla kasvatavad. Vaid noor taksipreili Popi silkab ühe tooli juurest teise juurde, pakkudes kõigile oma piuksuvat mänguasja.

“Oleme enda väikese köögi sisustanud sisetundest lähtuvalt ja vastavalt võimalustele. Aastate pärast on võib-olla kõik hoopis teistmoodi. Aina tehes naudidki seda arengut,” räägib Marika. “Eriti on meile meeldinud taaskasutus ja leiud, mis tekitavad mingi tunde või hetkeemotsiooni.

Meie peres on sageli nii, et pereisa lendab uute mõtete ja ideedega minu juurde kinnitust saama. Olen üks nendest õnnelikest naistest, kelle mees teeb väga palju oma kätega. See ühendab – meil on ühised huvid ja hobid. Oleme mõlemad käsitöölised ja naudime seda.”