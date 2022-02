Veebruaris külva selliseid suvelilli nagu petuunia ja tubakalill

Võõrasemad ehk aedkannikesed on kaheaastased taimed, mis üldjuhul õitsevad alles teisel kasvuaastal. Kui aga teete ettekülvi varakult, võite õiteilu nautida juba eeloleval suvel. Külvake seemned, katke õhukese mullakihiga ja hoolitsege, et see ei kuivaks. Kui on ilmunud 2–3 pärislehte, pikeerige taimed. Liiga soojas ruumis kipuvad varakult ettekasvatatud taimed liigselt välja venima, seega võiks nad esimesel võimalusel viia kasvuhoonesse või talveaeda.

Veebruaris on paras külvata ka petuuniat, raudürti, käärulist parkjuurt, heliotroopi, tubakalille ja karvast päevakübarat. Nende külvamise õpetus on siin.